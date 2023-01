Non aveva favorito 'ndrine, assolto ex assessore Aosta Marco Sorbara

Imputato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso nel processo Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d’Aosta, Sorbara era stato arrestato 4 anni fa, condannato a 10 anni in primo grado e assolto in appello il 19 luglio 2021

La quinta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino, contro l'assoluzione in appello perché il fatto non sussiste dell'ex consigliere regionale della Valle d'Aosta, Marco Sorbara. Imputato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso nel processo Geenna sulla 'ndrangheta prorpio in Valle d’Aosta, Sorbara era stato arrestato 4 anni fa, condannato a 10 anni in primo grado e assolto in appello il 19 luglio 2021.