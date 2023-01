Camorra, agguato a Napoli: uomo ucciso in un ristorante

La vittima, 57 anni, è stata uccisa in un locale di Melito. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine che lo ritengono vicino al clan Amato-Pagano, detto degli Scissionisti

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un ristorante nel Napoletano. L’omicidio è avvenuto a Melito, all’interno di un un’attività sita in via Lavinaio.