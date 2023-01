Genova, minaccia di gettarsi da ponte: il sindaco Bucci lo fa scendere

Il primo cittadino ha parlato con l'ambulante che già in passato aveva inscenato questo tipo di protesta, promettendogli che lo avrebbe incontrato lunedì mattina. A quel punto l'uomo si è convinto a farsi prendere dai vigili del fuoco che lo hanno assicurato con le imbracature e lo hanno tratto in salvo

Commerciante ambulante minaccia il suicidio, gettandosi da un ponte, interviene il sindaco e lo convince a desistere. Accade a Genova e la scena avviene sul ponte Monumentale, nel cuore della città. La strada sottostante, la centralissima via XX Settembre, è stata chiusa dalla notte scorsa a questa mattina, fino appunto all'intervento del primo cittadino Marco Bucci. A minacciare il suicidio è P. M. venditore ambulante che già altre volte ha inscenato questo tipo di protesta contro il sequestro del suo furgoncino su cui vende panini, sottoposto a fermo amministrativo per irregolarità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche montato il telone in strada per salvare l'uomo in caso di caduta, la polizia locale e le forze dell'ordine. Questa mattina l'intervento del sindaco che ha parlato con l'ambulante promettendogli che lo avrebbe incontrato lunedì mattina. A quel punto P. M. si è convinto a farsi prendere dai vigili del fuoco che lo hanno assicurato con le imbracature e lo hanno fatto scendere. Anche nel 2019, durante un altro tentativo di suicidio, Bucci era intervenuto per convincere un uomo a scendere dal ponte.