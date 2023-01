Cane Black fuggito per i botti di Capodanno ritrovato a 200 km da casa

Torna a casa Black! Storia a lieto fine per il pastore tedesco trovato rintanato in una buca a 200 km da casa dopo 18 giorni. Il cane era fuggito la notte di Capodanno spaventato dai botti. "Diciotto giorni e centinaia di chilometri. Ora sei finalmente a casa. Riposati Black". Queste le parole usate dalla volontaria Lucia Cambuli dopo averlo recuperato. Black, splendido esemplare di pastore tedesco di 8 anni, era scappato dalla sua casa di Santa Giustina in Colle in provincia di Padova la notte di San Silvestro. Da quel momento, nonostante il tam tam mediatico e la disperazione della sua famiglia, che aveva diffuso immagini e volantini, non si era saputo più nulla. Si era temuto persino il peggio.