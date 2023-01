Filippo Salvi, il maresciallo morto nel 2007 mentre cercava il boss

Al maresciallo dei Carabinieri Filippo Salvi i colleghi del Ros hanno voluto dedicare la cattura del boss Matteo Messina Denaro (LO SPECIALE DI SKY TG24) . "A chi ho pensato appena abbiamo concluso l'operazione? Prima di tutto al maresciallo Filippo Salvi che è morto nel 2007, cadendo in un dirupo a Bagheria. Non era impegnato in un’operazione qualsiasi. Stava lavorando per piazzare una telecamera nell’ambito di questa stessa indagine. Oggi gli abbiamo reso onore". Queste le parole pronunciate dal colonnello Lucio Arcidiacono, a capo del Reparto investigativo del Ros, in un'intervista al Messaggero .

La sua storia

Nato nella provincia di Bergamo, il maresciallo Filippo Salvi quando è morto, nella notte del 12 luglio 2007, cadendo in dirupo a Bagheria, aveva 36 anni. Nel suo paese, Botta di Sedrina, gli è stata intitolata, nell'estate del 2022, una piazza. Era un maresciallo ordinario della sezione anticrimine di Palermo, in forza ai Ros di Monreale. Il giorno in cui morì stava lavorando a un’operazione di ricerca di alcuni latitanti, tra cui proprio Matteo Messina Denaro, ma poi cadde in un crepaccio di Monte Catalfano. I suoi colleghi lo chiamavano "Filippo Ram", per le sue capacità in ambito informatico. Questo è anche il nome del gruppo facebook a lui dedicato nel quale ieri sono emersi numerosi post in sua memoria.