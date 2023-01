Coppia trovata morta in villa a Trani: ipotesi omicidio-suicidio

La donna, di 44 anni, presentava delle ferite da taglio, mentre il marito (52) è stato trovato impiccato in giardino. I due avevano una figlia adolescente che non era in casa al momento del delitto

Un uomo e una donna, 44 anni lei e 52 anni lui, sono stati trovati morti nella villa alla periferia di Trani (Bat) in cui vivevano. Lei è stata colpita con alcune coltellate, lui è stato trovato impiccato in giardino. Secondo le prime ipotesi investigative l'uomo avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. Indagano i carabinieri.

Avevano una figlia adolescente

I due erano sposati e avevano una figlia adolescente. A chiamare i soccorsi potrebbe essere stata proprio la giovane figlia che - a quanto si apprende - non era in casa al momento del presunto omicidio-suicidio. Petrelli lavorava in una ditta per la lavorazione di marmi, sua moglie in una cooperativa attiva nel sociale.