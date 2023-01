Padova, incidente sull'A3. bus capovolto in strada e tratta chiusa

L'autobus, partito da Roma e diretto in Romania, si è ribaltato all'altezza dello svincolo di Padova Est in direzione Milano. Sessanta persone a bordo, una decina di feriti di cui quattro ricoverati e due in gravi condizioni

Un pullman si è ribaltato intorno alle 13 di oggi sull'autostrada A13, in corrispondenza dello svincolo di Padova Est verso Milano. Sessanta le persone a bordo, una decina delle quali ferite e contuse a seguito dell'impatto con il guard rail che delimita la carreggiata.

Quattro di loro sono stati immediatamente ricoverati all'ospedale di Padova. Due di questi ultimi, in gravi condizioni, sono stati elitrasportati e sono in prognosi riservata. L'autobus era partito questa mattina da Roma ed era diretto in Romania.

L'intero tratto dela A13 in direzione Milano è rimasto chiuso fino intorno alle 14.30, quando è stata ripristinata la regolare circolazione nell'area. È ancora chiusa, invece, l'uscita di Padova Est dove si è verificato l'incidente, per permettere di completare le operazioni di recupero del veicolo in piena sicurezza.