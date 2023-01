Meteo, peggioramento da Nord a Sud: lunedì attesi nubigrafi e nevicate

Gli esperti tra lunedì e martedì prevedono l’arrivo sul nostro Paese del ciclone polare Thor: in settimana porterà nubifragi, venti forti e nevicate. Il 16 il tempo sarà via via più instabile sul Nordest, sui settori centro-meridionali tirrenici e in Sardegna. Attese piogge quasi ovunque, con neve sulle Alpi a bassissima quota e sugli Appennini sotto i 1.000 metri. Pericolo mareggiate sulla costa tirrenica, allerta dell’Arpal in Liguria ascolta articolo Condividi

La settimana inizia con un peggioramento del meteo su gran parte dell’Italia. Tra lunedì 16 e martedì 17 gennaio, infatti, gli esperti prevedono l’arrivo sul nostro Paese del ciclone polare Thor: porterà piogge e nubifragi, venti forti, mareggiante e nevicate. In particolare, lunedì il tempo sarà via via più instabile sul Nordest, sui settori centro-meridionali tirrenici e in Sardegna. Sono attese piogge diffuse, con neve sulle Alpi a bassissima quota (anche in valle) e sugli Appennini sotto i 1.000 metri. Pericolo mareggiate sulla costa tirrenica. Le temperature sono in calo al Nord (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà un lunedì di pioggia. Le precipitazioni inizieranno fin dal mattino, ma in forma debole, sul Nordest. Nel corso della giornata il tempo peggiorerà anche sull'Emilia-Romagna e sul levante ligure. Per quanto riguarda la Liguria, l'agenzia Arpal ha emanato un avviso meteorologico per vento di burrasca forte e mareggiata intensa. Sono poi attese abbondanti nevicate sull'Appennino emiliano, anche al di sotto dei 1.000 metri. Nevicate pure sull'arco alpino, fino a quote basse. Il meteo potrebbe essere più asciutto e con qualche sprazzo soleggiato al Nordovest. Passando alle temperature, i valori massimi oscillano tra i 5-6 gradi di Milano e Torino e i 12 di Genova. Nel capoluogo lombardo è attesa una giornata con cielo coperto e pioggia debole, in quello piemontese previste nubi sparse.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Brutto tempo anche al Centro. Già dal mattino è prevista un'alternanza tra pioggia e schiarite su tutte le regioni. Con il passare delle ore, poi, si rinforzano i venti di Libeccio e il meteo peggiora ancora soprattutto su alcune zone: Toscana, Umbria, Lazio e nord della Sardegna. In serata sono previste precipitazioni più intense, con nevicate abbondanti fino a 800 metri in Appennino. Il tempo è più asciutto e soleggiato sulle aree Adriatiche. Guardando al termometro, i valori massimi sono compresi tra gli 8 gradi di L'Aquila e i 16 di Cagliari. A Roma sereno al mattino, pioggia nel pomeriggio e temporali in serata. Pioggia e temporali anche a Firenze.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Meteo in peggioramento anche al Sud. All'inizio della giornata piogge e temporali, anche intensi, interessano solo la Campania. Poi il maltempo si estenderà anche alla Calabria tirrenica. Pioggia pure in Basilicata. Sulle altre regioni, previsto tempo più asciutto e anche soleggiato. Sulle vette appenniniche attese nevicate. Possibili forti venti di Libeccio, con i mari agitati. I valori massimi delle temperature vanno dagli 8 gradi di Potenza ai 15-16-17 di Palermo, Bari e Napoli. Nel capoluogo campano temporali al mattino, poi schiarite, poi ancora pioggia in serata. A Catanzaro cielo coperto e pioggia debole nel tardo pomeriggio.