Taranto, truffa con Pokemon: sequestrati 439mila euro

Cronaca

Domanda sui Pokemon al concorso Carabinieri: i quesiti più strani

Uno degli ultimi casi in cui un quesito ha provocato polemica è stata la domanda su Pikachu e i suoi compagni durante un concorso interno dell’Arma dei carabinieri. Ma sono vari i casi in cui la cultura generale ha spaziato in diversi ambiti, destando qualche perplessità e generando ricorsi da parte dei partecipanti

“Qual è, tra le altre, una caratteristica dei Pokémon, le creature dell'omonimo videogioco di Satoshi Tajiri?”, questa è stata una delle domande inserite in un concorso interno dell’Arma dei carabinieri che ha generato qualche polemica

Le risposte multiple tra le quali poter scegliere erano: "Che si nutrano di pizza", "Che non muoiano in combattimento", "Che camminino all'indietro", "Che si spostino con biciclette a una ruota". La scelta corretta? "Che non muoiano in combattimento"