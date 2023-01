Lavoro, in Italia 8 su 10 lo cercano con il "fai da te"

Secondo un'indagine svolta dall'Università di Bergamo in collaborazione con Axl, quasi la metà di chi cerca lavoro usa la candidatura diretta sul sito dell'azienda per cui vorrebbe lavorare, l'80% degli intervistati sfrutta le piattaforme digitali e quasi il 90% vorrebbe capire come migliorare il proprio curriculum

Sono otto su 10 gli italiani che utilizzano il metodo "fai da te" per cercare lavoro. É quanto emerge da un'indagine effettuata dagli studenti del master in "Digital Business Development" dell'Università di Bergamo e dall'agenzia Axl su un campione di 1500 persone tra i 18 e i 65 anni. Da sempre un Paese che si basa sulla ricerca dell'occupazione attraverso il passaparola, questo negli ultimi anni è diventato sempre più digitale grazie alle piattaforme online come LinkedIn o Indeed.

I risultati

vedi anche

Lavoro, oltre 500mila assunzioni previste a gennaio: ecco dove

In base ai dati raccolti, quasi la metà di chi cerca lavoro usa la candidatura diretta sul sito dell'azienda per cui vorrebbe lavorare, l'80% degli intervistati sfrutta le piattaforme digitali e quasi il 90% vorrebbe capire come migliorare il proprio curriculum. Per raggiungere l'obiettivo di trovare lavoro il 50% del campione di riferimento sarebbe disposto a spendere fino a 50 euro per servizi dedicati al supporto e l'affiancamento nella ricerca.