Ultras e divieto trasferte a rischio. Piantedosi incontrerà Figc-Lega

Dopo gli scontri sull'Autosole tra gli ultras romanisti e napoletani , riflettori puntati alle partite del weekend, che presentano subito un match con "elevati profili di rischio": Napoli-Juventus in programma venerdì prossimo al San Paolo. Una serie di prescrizioni sono state già disposte dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ma ora potrebbero essere inasprite alla luce degli scontri di domenica, fino al divieto di trasferta. "L'attuale quadro normativo consente già di sospendere le trasferte e io stesso, in qualità di prefetto, ho preso decisioni analoghe per tifoserie ritenute pericolose", ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che a breve incontrerà i vertici del calcio e gli organi di polizia. All'Osservatorio, ha fatto sapere, "verranno date direttive di particolare rigore" e ispirate alla "massima precauzione". L'organismo si riunisce ogni settimana. Lo ha fatto l'ultima volta mercoledì scorso, quando ha disposto una serie di determinazioni per le partite in programma. Sampdoria-Napoli era stata considerata a rischio ed era stata suggerita la vendita dei biglietti per i residenti in Campania solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli.

Misure più rigorose

approfondimento

Scontri fra ultras, arrestati altri due tifosi a Roma e uno a Napoli

Ora l'input è quello di esaminare con la massima attenzione i possibili pericoli per l'ordine pubblico, con un occhio alle tifoserie che si sono maggiormente distinte in incidenti, napoletani e romanisti. Gli esponenti del Governo ed i vertici sportivi alla prossima riunione dell'Osservatorio valuteranno un probabile inasprimento delle prescrizioni, fino al divieto di trasferta. A preoccupare maggiormente è Napoli-Juventus, per la quale nella riunione del 4 era stato suggerita la vendita dei biglietti per il settore ospiti "ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus, ovunque residenti"; la vendita dei biglietti per settori diversi da quello ospiti ai residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli, ovunque residenti; incedibilità dei biglietti; implementazione del servizio di stewarding e dei controlli nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, "con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell'utilizzatore". Profili di rischio - seppure non "elevati" - sono stati attribuiti anche a Inter-Verona del 14 e Atalanta-Salernitana del 15.



I 180 identificati

Intanto circa 180 persone coinvolte nella guerriglia nei pressi della stazione di servizio di Badia al Pino sarebbero state identificate. Lo riporta l'Ansa, secondo cui poco più di un centinaio di ultrà romanisti sarebbero stati individuati a Milano e un'ottantina di napoletani a Genova. L'unico arrestato finora (un ultrà giallorosso) avrà l'udienza per direttissima nella giornata di domani, martedì 10 gennaio. L'accusa è di rissa aggravata. "Probabilmente - ha osservato Piantedosi - molto è stato fatto in questi anni. Sempre meno succedono incidenti negli stadi. Quanto è accaduto ieri dimostra che per compiere fatti violenti si danno appuntamento lontano dagli stadi. Ne terremo conto, anche se costa tantissimo allo Stato seguire e predisporre misure di prevenzione lungo i percorsi".