Scontri tra ultras, Procura: a repentaglio sicurezza viaggiatori

Dopo la guerriglia di ieri fra ultras napoletani e romanisti presso l'area di servizio di Badia al Pino, sull’A1, proseguono le indagini. Il procuratore di Arezzo ha detto: “Stiamo lavorando per identificare i responsabili”. Fissata per domani l'udienza per direttissima per l'unico arrestato, il tifoso della Roma rimasto ferito e già in passato coinvolto in incidenti. Emerge anche che ieri 4 ultras del Napoli hanno forzato un posto di blocco a Genova: avevano con sé spranghe, forse usate per gli scontri

Intanto il Napoli con una nota "condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull'autostrada A1, anche persone che tra l'altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico".

Proseguono le indagini dopo gli scontri fra ultras napoletani e romanisti in autostrada ieri all'area di servizio di Badia al Pino, sull’A1. Oggi il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha detto: "Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questo gesto folle e assurdo che ha messo a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e ha bloccato una delle principali arterie del nostro Paese”. Sull’episodio sono al lavoro anche gli agenti della Digos di Roma che stanno coadiuvando i colleghi della questura di Arezzo. Anche la Digos di Roma è al lavoro per identificare gli ultras giallorossi coinvolti nei tafferugli con quelli napoletani.

Domani direttissima per ultras Roma arrestato

Intant è prevista per domani l'udienza per direttissima per l'unico arrestato, al momento, per gli scontri di ieri. Si tratta di Martino Di Tosto, supporter della Roma, già in passato coinvolto in incidenti, nei cui confronti pende l'accusa di rissa aggravata. Per lui l'udienza si svolgerà domani.

Ultras Napoli forzano posto blocco a Genova, avevano spranghe

Tra l'altro è emerso anche che ieri pomeriggio quattro ultras del Napoli hanno forzato un posto di blocco a Genova Nervi. Stavano andando a vedere la partita Sampdoria-Napoli ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. I quattro, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, sono stati inseguiti dagli agenti della polizia stradale e fermati poco dopo. I poliziotti hanno controllato il bagagliaio e hanno trovato le mazze. Il conducente ha spiegato che erano sue e per questo è stato denunciato. I quattro sono stati portati in questura e sono stati identificati. Ieri i controlli di Polstrada e Digos sono stati intensificati dopo gli scontri. La polizia genovese ha identificato circa 80 ultrà napoletani fermati a Genova Est a bordo di nove pulmini. I supporter, dopo le formalità, sono stati fatti tornare indietro e scortati fino al loro arrivo a Napoli.