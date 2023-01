Scorte di gas in Italia a fine 2022, inverno al sicuro grazie al clima

L'inverno mite aiuta il gas

approfondimento

Energia, Nomisma: “A gennaio il gas potrebbe calare del 30%"

In vista del proseguimento dell'inverno si tratta di un "risultato molto positivo, reso possibile non solo dalle favorevoli condizioni meteorologiche e dal Piano nazionale di contenimento dei consumi ma determinato e sostenuto dalle azioni messe in atto da Snam per ottimizzare la gestione dei flussi", ha spiegato la società in una nota.

A meno di eventi imprevedibili, la stagione potrebbe chiudersi a fine marzo 2023 con 3 miliardi di metri cubi di gas residui in stoccaggio.