Usa, gatto si perde su volo di linea Dallas-San Francisco

Il 17 febbraio si celebra in Italia la Giornata nazionale del gatto. Dalle specie senza pelo a quelle con le zampe più corte: ecco gli esemplari più curiosi in assoluto. LA FOTOGALLERY

Un dei gatti più curiosi del mondo, ma anche dei più conosciuti, è lo Sphynx: il gatto senza peli. O almeno così semberebbe. In realtà questa definizione non è del tutto corretta. Questa razza ha infatti uno strato di pelo corto, sottilissimo e quasi impercettibile (sia alla vista che al tatto)

È molto particolare anche il LaPerm, razza originaria dell'Oregon (USA) chiamata così per il particolare pelo lungo e riccio (da permanente, per l'appunto). Gli esemplari di sesso femminile vedono crescere un pelo morbido e setoso mentre quasi tutti i maschi nascono senza pelo o lo perdono con la crescita

L'Exotic Shorthair è un incrocio fra un British Shorthair e un American Shorthair. Ha la corporatura di un gatto persiano ma il suo pelo è corto. Caratterizzato da un'espressione tenera e dolce, a volte sembra triste per via degli occhi grandi, il naso piccolo e schiacciato e le orecchie piccole. Il suo pelo tende a non cadere. Per questo è ideale per le persone allergiche