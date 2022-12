Donna morta dopo il parto, Papa Francesco telefona al marito

Viviana Delego, 41 anni si è spenta il 22 dicembre all'ospedale di Brindisi dopo aver partorito due gemelli. Lascia anche una bambina di sei anni. Nel giorno di Natale, il Pontefice ha telefonato al marito Giacomo. "E' stato come parlare con un amico" ha raccontato l'uomo

Una famiglia colpita da un terribile lutto e la telefonata di Papa Francesco a portare un po' di conforto nel giorno di Natale. È successo a Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), dove abita la famiglia di Viviana Delego, insegnante di 41 anni, morta il 22 dicembre nell’ospedale di Brindisi. La donna era ricoverata da qualche giorno dopo aveva partorito prematuramente due gemelli: un maschio ed una femmina. Viviana, madre anche di una bambina di sei anni, era arrivata in ospedale il 17 dicembre con un quadro di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane per il quale, nonostante l'intervento d'urgenza, non c'è stato nulla da fare.