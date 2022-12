Modena, prende treno per uccidere donna: un 15enne lo fa arrestare

Un uomo di nazionalità rumena residente a Misano Adriatico (Rimini) è stato arrestato per tentato omicidio a Modena lo scorso 17 dicembre dalla polizia ferroviaria. A darne notizia è la procura della Repubblica di Modena, in una nota dove si ricostruisce quello che, ritengono anche gli inquirenti, sarebbe potuto essere un femminicidio. Secondo le indagini, difatti, l'arrestato, sabato scorso, stava raggiungendo Modena in treno con l'intento di uccidere una connazionale conosciuta su un sito di incontri, dopo che la donna, insospettitasi per gli atteggiamenti aggressivi e insistenti dell'uomo, aveva deciso di annullare l'appuntamento che i due avevano concordato proprio a Modena.