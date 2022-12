È morto il giornalista Mario Sconcerti, aveva 74 anni

L’editorialista del Corriere della Sera, tra le più prestigiose firme sportive italiane, si è spento all’improvviso. Ad annunciare il decesso è stato il giornale di via Solferino. Sconcerti, spiega, era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine. “Fino a venerdì ha continuato a dare il suo contributo di idee al nostro giornale”, si legge in un articolo sul sito del quotidiano