Le previsioni meteo del weekend dal 17 al 18 dicembre

Cronaca

Nevica dalla tarda mattina in Piemonte, anche a Torino, con conseguenti primi disagi per la viabilità anche nelle principali arterie. In poche ore il capoluogo si è imbiancato. Come era stato annunciato dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) le precipitazioni, partite dal sud della regione, si stanno estendendo sul resto del territorio