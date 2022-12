Le previsioni meteo di lunedì 12 dicembre. VIDEO

Arriva il freddo in Italia. I venti dall’artico portano un crollo delle temperature lungo tutta la penisola. Per lunedì si prevede nebbia al nord, tempo soleggiato, a parte un po' di instabilità associata a qualche pioggia al centro-sud. Brevi piovaschi nelle Marche e in Abruzzo e in Sardegna. Precipitazioni più intense in Sicilia, Calabria e sud della Puglia, secondo le previsioni di ilmeteo.it