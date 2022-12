Meteo, le previsioni del weekend del 10 e 11 dicembre

La giornata di sabato 10 dicembre sarà via via più instabile. Al mattino il cielo sarà spesso coperto e anche con nebbie localmente fitte su pianura e valli. Dal pomeriggio giungeranno precipitazioni al Nordest e su parte della Lombardia, occasionalmente nevose sulle Alpi sotto i 1000 metri, ma con quota in diminuzione. In graduale diminuzione anche le temperature: valori massimi attesi tra i 10-13 gradi a Venezia, Trieste e Genova, 6-7 gradi altrove. Da domenica la perturbazione abbandonerà le nostre regioni provocando le ultime precipitazioni al Nord. Soleggiato altrove. Temperature in ulteriore calo con i valori massimi attesi tra gli 0 gradi di Aosta e i 9 di Venezia e Genova.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Una perturbazione colpirà le regioni centrali nella giornata di sabato, provocando piogge su gran parte dei settori. Le precipitazioni diventeranno via via più diffuse e forti su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria, meno intense altrove. Allarme piogge sull'isola fino alle ore 15 di sabato, in miglioramento entro sera. Nevicate sugli Appennini oltre i 1800 metri, ma con quote in diminuzione in serata. Da domenica un fronte instabile provocherà ancora precipitazioni sulla Toscana, specie interna, in Umbria e sulle Marche, localmente sull'alto Abruzzo. In tarda serata neve in collina sui rilievi marchigiani. Valori massimi compresi tra i 9-10 gradi di l'Aquila e Perugia e i 14 di Roma.