3/10 ©Ansa

L'invito ad evacuare stavolta, rispetto al precedente, "è più deciso e pressante", è rivolto ai cittadini "per tutelarne la sicurezza" e non è facoltativo. Ci sarebbero infatti ancora diverse persone intenzionate a non lasciare le proprie abitazioni anche in questa occasione

Il Papa: "Sono vicino a popolazione dell'isola di Ischia"