Suicidio assistito in Svizzera: morto Massimiliano, era malato di sclerosi multipla

L'uomo toscano di 44 anni affetto si era rivolto all'assosciazione Luca Coscioni. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio è stata Felicetta Maltese, iscritta all'associazione e attivista della campagna Eutanasia Legale, assieme a Chiara Lalli, giornalista e bioeticista. Domani presenteranno un'autodenuncia a Firenze presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria Novella. Saranno presenti anche Marco Cappato e l'avvocato Filomena Gallo, tesoriere e segretario dell'Associazione Luca Coscioni

Massimiliano, il 44enne toscano da 6 anni malato da sclerosi multipla, è morto oggi col suicidio assistitio in una clinia in Svizzera. Lunedì aveva lanciato un appello per "essere aiutato a morire a casa mia", in Italia. A dare la notizia del decesso è stata l'associazione Luca Coscioni a cui l'uomo, non più autonomo, si era rivolto. Massimiliano, spiega l'associazione, è stato accompagnato nel paese elvetico "da Felicetta Maltese, 71 anni, iscritta all'associazione Luca Coscioni e attivista della campagna Eutanasia Legale e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista": domani entrambe andranno ad autodenunciarsi ai carabinieri di Firenze.

Massimiliano: “Raggiunto mio sogno, illogico lontano da casa” leggi anche Suicidio assistito, Marco Cappato di nuovo indagato a Milano Nel suo ultimo video messaggio, Massimiliano ha detto: "Sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare. Da un paio di anni siccome non ce la faccio più" ho iniziato "a documentarmi su internet su metodi di suicidio indolore", e "finalmente ho raggiunto il mio sogno. Peccato che non l'ho raggiunto in Italia, ma mi tocca andare all'estero". Il filmato continua: "Perché non posso farlo qui in Italia? A casa mia, anche in un ospedale, con i parenti, gli amici" vicino. "No, devo andarmene in Svizzera. Non mi sembra una cosa logica questa. Sono costretto ad andarmene via, per andarmene via".

Associazione Coscioni: "Chi l'ha accompagnato si autodenuncerà" leggi anche Suicidio assistito, è morto in Svizzera malato accompagnato da Cappato Il 44enne toscano, spiega l'associazione Coscioni, "è stato accompagnato, tramite un'azione di disobbedienza civile, da Felicetta Maltese, attivista della campagna Eutanasia Legale, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista. Domani l'autodenuncia a Firenze presso stazione carabinieri Santa Maria Novella alle ore 11". Anche Marco Cappato, "che in questa occasione non ha direttamente accompagnato Massimiliano, si autodenuncerà in veste di legale rappresentante dell'Associazione Soccorso civile che ha organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano verso la Svizzera. Ad accompagnarli Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell'associazione Luca Coscioni".