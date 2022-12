Black out elettrico a Sanremo, disagi nel centro della città

Mondo

L’Europa al freddo: dalla Francia alla Spagna gelo e rischio blackout

Temperature sotto la media in molte aree del continente, su cui pesa con maggiore forza il caro energia. A Parigi code di 550 km causa condizioni meteo, in Spagna piogge torrenziali. In Scozia si potrebbe scendere sotto lo zero. Ma la situazione più complessa sarà in Ucraina

Temperature polari, pioggia e neve stanno avvolgendo l'Europa, segnando il via ufficiale di un inverno che si preannuncia molto complesso da gestire sia per i governi che per i cittadini. L'aumento del freddo aumenta il fabbisogno di energia elettrica, il cui approvvigionamento scarseggia e il cui costo è sempre più alto come conseguenza diretta della guerra in Ucraina e del livello altalenante di produzione energetica nelle singole nazioni. E il rischio è quello di frequenti blackout in diversi Paesi europei

Inizio settimana complicato a Parigi dove le avverse condizioni meteo hanno causato 550 km di code sulle principali strade e autostrade della regione Ile de France, portando il traffico ad un livello "eccezionale", oltre quello massimo di colore rosso. L'hinterland parigino è stato decretato in vigilanza gialla da Meteo France per le piogge cadute su terreni molto freddi, formando del ghiaccio, oltre a qualche fiocco di neve sulla capitale nelle prime ore della giornata di ieri