L'attesa dei regali natalizi, i bambini veri custodi del tempo

Per gli adulti il rapporto tra il tempo e gli eventi si è oramai spezzato. Uno sfasamento trasformatosi silenziosamente in tratto costitutivo del loro stile di vita, soprattutto in Occidente, condizionandone l’equilibrio interiore, la sensibilità, la capacità di interagire con i propri simili, a cominciare dai bambini.

Un danno alla nostra specie. Permanente. A meno che proprio le nuove generazioni, come sta accadendo per le emergenze climatiche, mettano mano al guasto provando a ripararlo. Non sarà facile, ma i bambini sono custodi di codici a noi oramai sconosciuti, e dunque capaci di ogni impresa.

Il tempo e gli eventi sono due pilastri della nostra esistenza, con il primo, che dovrebbe misurare la successione dei secondi, ma è oramai ubriaco perché sovraccarico.

Sono i bambini a cercare di restituire al tempo la sua nobiltà, percependone il peso enorme nelle cose della natura, arrivando a consideralo un giudizio di valore nel rapporto coi loro educatori. Se gli adulti dedicano loro del tempo, significa che gli importa dei piccoli, quando invece non ne spendono, i bambini ne desumono un disinteresse legato alla propria scarsa qualità. Delle parole non sempre si fidano. Vogliono vedere il cammello prima di fare il baratto.

“Mia madre non trovava mai tempo per me”. La persona che mi porta questa annotazione sta cercando di dirmi che chi l’aveva generata non provava alcuna considerazione per lei, non sempre una madre o un padre senza tempo sono disinteressati, sovente sono vittime del congegno inventato da loro stessi, fatto di numeri, di obiettivi, di budget, parti di un gioco in cui le persone si tormentano tra di esse, guastandosi le giornate.

I bambini conoscono l’essenza intima del tempo, la sua grammatica elementare, esattamente come la conoscono i fisici, per questo uno di loro mi aveva raccontato, soddisfatto, di avere passato una domenica indimenticabile col padre. Immaginavo una di quelle gite che si fanno una sola volta nella vita o qualcosa di straordinario; invece, era andato col padre a lavare la moto. Avevano “solo” trascorso del tempo insieme.