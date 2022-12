Morto lo stilista Antonio D'Amico, ex compagno di Gianni Versace

Aveva 63 anni ed era malato da mesi. Compagno dello stilista assassinato a Miami Beach nel luglio del 1987 che, a suo beneficio, aveva lasciato un vitalizio e l’uso delle sue dimore, D’Amico era in pessimi rapporti con i fratelli Versace

È morto nella notte Antonio D'Amico, stilista ed ex compagno di Gianni Versace. Aveva 63 anni e da mesi era malato. A dare la notizia stamani il suo manager e amico Rody Mirri. In questo periodo - dice chi gli era vicino - ha sempre dato a tutti un esempio di forza e coraggio. Un anno fa D'Amico aveva inaugurato la sua nuova linea di abiti sartoriali, Principe di Ragada.

Pessimi rapporti con fratelli Versace

Compagno di Gianni Versace dal 1982 fino alla tragica scomparsa nel 1997, D’Amico era in pessimi rapporti con i fratelli dello stilista che, a suo beneficio, aveva lasciato un vitalizio e l’uso delle sue dimore. L'uomo però preferì ricevere la sua liquidazione in un'unica soluzione e l'adoperò per lanciare la propria carriera di designer.