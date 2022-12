La prefettura Bologna dispone la vigilanza per Elly Schlein

Si tratta di "una misura precauzionale, fintanto che non capiremo le cose come stanno. Non sottovalutiamo niente e non prendiamo niente sottogamba" ha detto il prefetto Attilio Visconti

La prefettura di Bologna ha attivato, in via precauzionale, una vigilanza nei confronti della deputata Elly Schlein, dopo l'attentato che ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all'ambasciata greca. Si tratta di quella che in termini tecnici viene chiamata "vigilanza radiocollegata con passaggi frequenti e numerose soste", dove vive o lavora. Lunedì è previsto un comitato per approfondire la questione e valutare i provvedimenti. "Una misura precauzionale, fintanto che non capiremo le cose come stanno. Non sottovalutiamo niente e non prendiamo niente sottogamba" ha detto all'Ansa il prefetto Attilio Visconti.