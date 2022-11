Meningite fulminante, bambino di 15 mesi morto in ospedale a Padova

La febbre alta non si abbassava cosi i genitori hanno portato il neonato in ospedale ma l'infezione batterica causata da pneumococco è stata fatale

Una meningite batterica ha tolto la vita ad un neonato di 15 mesi. La tragedia è avvenuta nella frazione di Cavarzano, in provincia di Belluno. Il bambino era nato il 26 agosto del 2021 da genitori ucraini, residenti nel capoluogo veneto da anni. La coppia allarmata dalla febbre alta che non si abbassava, ha portato subito il piccolo in ospedale ma ik piccolo purtroppo non ce l’ha fatta.