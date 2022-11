Maltempo, allerta arancione in Campania, Calabria e Sicilia

Cronaca

I detriti hanno raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Gli sfollati sono circa 130. Una decina di persone ancora isolate senza acqua e luce. Il governatore della Campania De Luca ha chiesto lo stato di emergenza, la premier Meloni assicura che il governo farà la sua parte: domenica alle 11 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per dichiararlo. I soccorsi, rallentati dal maltempo, proseguono tutta la notte

Una vittima accertata, undici dispersi, tredici feriti (tra cui uno in condizioni “un po' più gravi”). È questo il bilancio provvisorio - fornito dal prefetto di Napoli Claudio Palomba - di quanto accaduto a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Sabato mattina una frana - partita dal monte Epomeo - è crollata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. In un primo momenti i dispersi erano di più, poi diverse persone - fra cui un bambino - sono state ritrovate in giornata