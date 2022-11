Brindisi, il cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera

Macabra scoperta nelle campagne di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi dove il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'interno di un frigorifero in una casa di campagna in contrada Galante Minzella. La vittima è una donna di età compresa tra i 75 e gli 80 anni. Secondo una prima ipotesi, l'anziana è stata uccisa ma non è ancora chiaro a quando risale il decesso. La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina poco prima delle 15.