Maltempo Sardegna, vento e allagamenti nell'Oristanese. FOTO E VIDEO

Disagi e allagamenti si registrano nell'Oristanese, dove si sono abbattute piogge di forte intensità e dal pomeriggio è scattata l'allerta rossa per rischio idrogeologico. L'acqua ha invaso le vie della città di Bosa, sul fiume Temo, penetrando anche nei piani bassi delle case e dei negozi: in alcuni punti acqua oltre il mezzo metro di altezza. La strada che la collega a Montresta è impraticabile ed è stata chiusa per frane. Disagi e alcuni danni sono segnalati anche a Oristano e Cabras. Sono mobilitati vigili del fuoco e protezione civile. A Oristano il forte vento ha fatto cadere un palo della rete di illuminazione elettrica su un'auto. Non si sono registrati feriti.

Allerta meteo

In considerazione del bollettino meteo che indica per domani #22novembre criticità elevata in aree di Abruzzo e Sardegna, moderata in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Veneto è stato disposto il preallertamento di sezioni operative e sommozzatori. Lo rendono noto i vigili del fuoco in un tweet.