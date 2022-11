Best in Travel 2023, le destinazioni scelte da Lonely Planet

La Regione Umbria è l'unica italiana tra le trenta destinazioni scelte, presente nella sezione dedicata ai Sapori ascolta articolo Condividi

Lonely Planet, autorità indiscussa in fatto di viaggi, ha pubblicato Best in Travel 2023, la classifica delle trenta migliori destinazioni da visitare l'anno prossimo classificate in cinque sezioni: SApori, Itinerari, Relax, Connessioni e Scoperte. Da 18 anni la guida sceglie e pubblica le trenta destinazioni imperdibili selezionate in base alle indicazioni di chi ci vive. Le cinque sezioni di fatto diventano cinque tipologie di viaggio.

La categoria Sapori Dallo street food ai ristoranti di alta cucina, tra le mete selezionate la regione Umbria, unica italiana classificata, grazie alle sue eccellenze enogastronomiche conosciute in tutto il mondo, Lima con il racconto dello chef Ricardo Martins, l'offerta culinaria di Fukuoka, in Giappone, ma anche Kuala Lumpur in Malesia, il Sudafrica e Montevideo in Uruguay La Categoria Itinerari Propone sei destinazioni per chi cerca esperienze appassionanti. Ecco le sei proposte: Western Australia, da Istambul a Sofia in treno, Nova Scotia in Canada, Bhutan, Zambia e Parque Nacional Naturales Colombia

La categoria Relax Fatta apposta per chi sente il bisogno di staccare e ritrovare se stesso, la famiglia o il partner. Sei le destinazioni consigliate: la Giordania raccontata dalla stilista Tania George, la vivace Giamaica con le sue spiagge cristalline, le sue foreste e la natura selvaggia, la Penisola Calcidica in Grecia semplicemente meravigliosa, Dominica, Raja Ampat in Indonesia e Malta. La categoria Connessioni Le destinazioni proposte in questa sezione faranno sì che il viaggiatore instauri un legame sia con il luogo che con la sua gente. Può accadere ad Accra, in Ghana, effervescente polo delle arti raccontata da Sandy Alibo di Surf Ghana e dal musicista Pure Akan e la cosmopolita Sydney, ma anche l'Alaska, l'Albania, la Guyana e Boise neli Stati Uniti. La categoria Scoperte In questa sezione Lonely Planet ha deciso di segnalare città come Marsiglia dove esplorare le rovine romane, fare trekking su scogliere calcaree, nuotare in baie turchesi o il New Mexico descritto dall'incredibile hoop dancer nativa americana ShanDien Sonwai LaRance. Meritano di far parte di questa categoria Manchester, Dresda, El Salvador e la Scozia Meridionale