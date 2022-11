Scuola, riparte Mr. Soldino: progetto per educare i bambini al denaro

In Italia alfabetizzazione finanziaria insufficiente

Sono spiegate tre tecniche per non restare mai senza soldi, concretizzate in tre box diverse: la tecnica del portamonete per i piccoli desideri, dove riporre i propri risparmi per le piccole spese di tutti i giorni, la tecnica del salvadanaio per i grandi desideri, dove mettere i soldini per realizzare qualche progetto futuro, come comprare una nuova macchinina, e la tecnica della cassaforte dei sogni, pensata per i sogni futuri e anche un po' più grandi. "Con un linguaggio adatto - sottolinea Costenaro - il progetto dà la possibilità ai bambini di conoscere il valore del denaro, di capirne il senso e di far propri principi che serviranno nel corso della propria vita". Il rapporto OCSE-PISA, che misura l'alfabetizzazione finanziaria degli studenti, colloca l'Italia al 12esimo posto, su un campione di 20 Paesi, con il 20,9 per cento dei giovani che si trova al livello uno, che equivale a una conoscenza finanziaria insufficiente (contro una media OCSE di 14,7 per cento), e con appena il 4,5 per cento che si posiziona invece al livello 5, il più alto (contro una media OCSE del 10,5 per cento). Il progetto coinvolge anche le famiglie, proprio perché solo un patto fra le varie agenzie educative può rendere migliore una comunità: "Il nostro intento - conclude Costenaro - è far capire ai genitori quanto sia importante dare ai propri figli una paghetta settimanale. Non importa la somma, importa invece far capire che quelle sono le possibilità in base alle quali poter autogestirsi e, pian piano, raggiungere gli obiettivi desiderati".