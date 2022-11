Meteo, "trottola ciclonica" sull'Italia con temporali e grandine

Temporali e grandinate

Previsto in giornata un peggioramento del tempo sulla Calabria, la Puglia, l'area orientale della Sardegna e su tutto il comparto adriatico e dunque su Molise, Abruzzo e Marche. Su queste regioni piogge accompagnate da improvvisi temporali e locali grandinate. Nel corso del pomeriggio i fenomeni cominceranno lentamente ad attenuarsi al Sud, mentre insisteranno sulla Sardegna, su tutto il comparto adriatico e giungeranno in Emilia Romagna per poi estendersi al resto del Nord nel corso della notte. In nottata è attesa un’ondata di maltempo sul Lazio con possibili nubifragi.