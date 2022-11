San Giorgio a Cremano, arriva il circo con animali virtuali

A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è in vigore un’ordinanza che vieta la presenza di circhi con animali e un regolamento che ne tutela il benessere. E allora, in città, arriva Circus Armosphere che propone elefanti, delfini, leoni, balene, tigri e meduse sotto forma di ologrammi.

Lo spettacolo

Farà tappa nel napoletano dal 18 novembre all’11 dicembre il singolare spettacolo realizzato e proposto dai Vassallo, famiglia con radici profonde nella storia del circo italiano. Gli animali saranno proiettati sulla grande rete che avvolge per intero la pista e che li farà apparire più reali che mai, dando perfino l’illusione di poterli toccare. Fluttueranno nell'aria toccando virtualmente lo spettatore come in un grande acquario e vagheranno tra il pubblico, rigorosamente in forma di ologramma, liberi da catene. Ad accompagnarli ballerini, giocolieri, trapezisti, illusionisti e maghi.