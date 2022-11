Terremoto Marche, nella notte altre due scosse di magnitudo 3.5 e 2.7

Ad Ancona 10 persone sfollate ospitate al PalaRossini

approfondimento

Mercoledì, in serata, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha fatto sapere che 10 cittadini “hanno avuto la casa lesionata e dichiarata inagibile dai Vvf o con sospetto o dubbio tale” e sarebbero stati ospitati per la notte al PalaRossini. Nel corso di una conferenza stampa online, la prima cittadina ha spiegato che all'interno della struttura sportiva sono state provvisoriamente allestite 25 postazioni, "con la possibilità di allargare il numero per ospitare fino a 110 persone, una misura preventiva, perché la speranza è che non servano". Nella giornata di oggi, ha detto Mancinelli, sono previsti “ulteriori approfondimenti tecnici su due edifici in particolare” ma per il resto “non ci sono segnalazioni di stabili che hanno subito danni seri”. Quanto alle scuole, rimarranno chiuse anche oggi. Mancinelli ha poi comunicato di aver presentato alla polizia postale una denuncia contro ignoti per il finto post a sua firma che annunciava la chiusura delle scuole fino a sabato. "Voglio vedere in faccia questo deficiente - ha aggiunto - Si tratta di uno scherzo di pessimo gusto in un momento serio".