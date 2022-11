1/10 ©Ansa

Fiori e messaggi di cordoglio campeggiano nell'atrio del liceo Einstein di Milano. È dove stava andando ieri, 8 novembre, Luca Marengoni, 14 anni, quando in sella alla sua bici grigia è rimasto incastrato sui binari del tram che lo ha investito in via Tito Livio, nel quartiere di Calvairate. Inutili i soccorsi per il ragazzo. Mentre la Procura milanese indaga per omicidio colposo stradale e cerca di capire la dinamica dei fatti, i compagni di Marengoni ancora faticano a credere a quanto successo

