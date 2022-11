Esplosione Molini di Triora, morto uno dei sei ragazzi coinvolti

Il giovane aveva ustioni sul 60 per cento del corpo. Il sindaco di Riva Ligure, la città dove viveva il ragazzo, esprime dolore e vicinanza alla famiglia della vittima dell'esplosione avvenuta il 31 ottobre in un appartamento in provincia di Imperia. Profondo cordoglio anche da parte del governatore della Liguria. Rimangono in prognosi riservata gli altri giovani del gruppo convolti nella deflagrazione ascolta articolo Condividi

Non ce l’ha fatta Leonardo Franza, 20 anni, uno dei sei ragazzi coinvolti nell’esplosione del 31 ottobre avvenuta, per una fuga di gas da una bombola, in un appartamento di Molini di Triora, in provincia di Imperia. Il ragazzo era in condizioni gravissime, aveva ustioni sul 60 per cento del suo corpo. Il 20enne è deceduto alle quattro di questa mattina al centro grandi ustionati dell'ospedale genovese di Villa Scassi, a Sampierdarena.

Leonardo Franza - ©Ansa

I feriti Anche gli altri quattro amici di Leonardo sono ricoverati a Genova: si tratta di Marta Emanuelli, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella. Mentre il quinto ragazzo, Stefano Cassini è ricoverato in chirurgia plastica al Santa Corona dell'ospedale di Sanremo. Tre di loro sono usciti dal coma farmacologico e respirano autonomamente. Mentre gli altri due pazienti sono ancora gravi. Per tutti permane la prognosi riservata.

Esplosione a Molini di Triora - ©Ansa

L’incidente I feriti hanno tutti tra i 18 e i 21 anni e si trovavano nell'abitazione di Molini di Triora per festeggiare Halloween. Una fuga gas ha scatenato la violentissima esplosione sventrando l'interno dell'alloggio e investendo i giovani che hanno riportato principalmente ustioni di secondo e terzo grado, dal 30 al 50% del corpo. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118. Oltre a due elicotteri per il trasporto dei feriti in ospedale. In seguito all’incidente, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per disastro colposo.

©Ansa

Il sindaco di Riva Ligure: non troviamo pace "La morte di un ragazzo così giovane lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace. La vicinanza dell'intera comunità di Riva Ligure va ai genitori, ai parenti, agli amici e a tutti i conoscenti che lo stanno piangendo in questo ferale momento". Lo ha detto Giorgio Giuffra, il sindaco di Riva Ligure, la città in cui abitava Leonardo Franza. Questa sera a Riva Ligure veglia di preghiera per i ragazzi coinvolti nell'esplosione di Molini di Triora. L'iniziativa è stata organizzata presso il Santuario della Madonna del Buon Consiglio

©Ansa