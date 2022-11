Simulato sisma nello Stretto, l'esercitazione della Protezione civile

È in corso da oggi fino a domenica 6 novembre in Calabria e Sicilia l’esercitazione nazionale della protezione civile "Sisma dello Stretto 2022" per testare il sistema IT-alert attualmente in fase sperimentale

Simulato questa mattina un terremoto di magnitudo 6 con epicentro in provincia di Reggio Calabria che potrebbe generare un maremoto colpendo alcuni comuni costieri. L’esercitazione effettuata dal Servizio Nazionale della protezione civile ha come obiettivo provare il sistema di allarme pubblico IT-alert, attualmente in fase di sperimentazione. Subito dopo la simulazione del terremoto, i cittadini delle zone costiere di Calabria e Sicilia hanno ricevuto sui loro cellulari un messaggio di allarme IT-alert che avvertiva dello svolgimento dell’esercitazione. Tutte le informazioni sul sito www.it-alert.it

IT-alert

IT- alert è un nuovo sistema di allarme pubblico pensato con l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e fare arrivare loro messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. In particolare, in caso di allarme per il possibile arrivo di un’onda di maremoto, se fossi in spiaggia o in una zona costiera dovresti allontanarti e raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata, seguendo la via di fuga più rapida senza usare l’automobile che potrebbe diventare una trappola.