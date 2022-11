Pratica commerciale scorretta e aggressiva. Questa è l’accusa che fa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla società Mediamarket che dovrà pagare una multa di quasi quattro milioni di euro per aver violato il dovere di diligenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accusa Mediamarket di aver adottato pratiche commerciali scorrette, tipo promozioni “ingannevoli” in diversi punti vendita Mediaworld, spingendo il consumatore a spendere più del dovuto. Per questo l’Antitrust impone una sanzione di 3,6 milioni di euro alla società che vende elettrodomestici e prodotti tecnologici su tutto il territorio nazionale. L'azienda ha fatto sapere con una nota di non condividere la decisione e ha annunciato ricorso.