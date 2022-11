Bologna, autobus senza conducente invade viale: nessun ferito. VIDEO

Un incidente a dir poco singolare quello avvenuto a Bologna , a pochi passi dalla stazione centrale. Un autobus dell'azienda di trasporto Tper, fermo e spento al capolinea della linea 15 in piazza XX Settembre, durante la sosta tecnica del conducente ha iniziato a muoversi finendo in strada e invadendo viale Pietramellara ( GUARDA IL VIDEO ).

La dinamica dell'incidente

approfondimento

Nel video girato da una telecamera posta su un'altra auto che viaggiava sul viale, si vede il mezzo pubblico abbattere prima un palo della segnaletica stradale, situato nell'area spartitraffico centrale, e poi, a velocità ridotta, raggiungere l'altra carreggiata sbattendo contro un semaforo. A bordo c'erano alcuni passeggeri: per fortuna nessuno è rimasto ferito, né sul mezzo, né lungo la strada, e nessuna autovettura è stata colpita. L'azienda del trasporto pubblico Tper ha avviato accertamenti sull'incidente per ricostruire la dinamica. Sul posto è intervenuta anche la polizia per poter liberare la strada.