'Smombie', il significato del neologismo inserito nella Treccani

Chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dal cellulare che tiene in mano, è uno "smombie". La parola deriva dall’unione di due vocaboli: smartphone+ zombie. Chi non lo è stato almeno una volta nella propria vita? La novità sta nel fatto che il termine ora entra nel vocabolario dell’Enciclopedia Treccani.

Il significato

"Smombie" non è affatto un complimento. Anzi. Il termine indica una persona che gira come un "morto vivente", con lo sguardo perso nel vuoto, completamente assente e insensibile a tutto. Il problema non è solo di postura, schiena curva e collo piegato. Il fatto è che spesso e volentieri lo smombie , come scrive la Treccani, "diventa pericoloso per se stesso e per gli altri inquanto rischia di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada senza guardare bene se arrivano le macchine". Con la conseguenza di prendersi degli insulti dai passanti o peggio ancora, fare un incidente stradale pur di non perdersi qualcosa che arriva sul telefonino.