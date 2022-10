Bologna, gatta record di longevità sbranata da un cane: aveva 31 anni

La rabbia della proprietaria: "Inaccettabile"

A raccontare quanto avvenuto al 'Carlino', la proprietaria di Chicchi. "Non si può morire così, azzannati da un cane che il proprietario neanche si degna di tenere al guinzaglio. È inaccettabile. Chicchi era abituata a stare in giardino, insieme a tutti gli altri animali che abbiamo, gatti, tacchini e cani, ed è sempre andata d'amore e d'accordo con tutti". La gatta, spiega, "passeggiava serena verso il boschetto" di casa come "era solita fare, quando, dal nulla, sbuca questo cagnone che, in una manciata di secondi, se l'è portata via". Eccezionalmente longeva, Chicchi, ricorda ancora la proprietaria, "è nata nel 1991 da una gatta che avevamo prima. Non ha mai avuto un pedigree né nulla di simile, ma so per certo l'anno di nascita. Aveva partorito due gattini, che sono morti entrambi a circa vent'anni, ben prima di lei".