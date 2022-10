C'è la partita del Bari, il tifoso si laurea in Autogrill

Massimo Vitti, imprenditore 46enne, non ha voluto rinunciare alla trasferta di Coppa Italia a Parma, malgrado la concomitanza con la proclamazione. Così il brindisi è andato in scena in un luogo insolito, assieme ai compagni di tifo di sempre

Non si è perso d'animo Massimo Vitti, imprenditore barese di 46 anni, da quasi 30 a Roma, quando ha scoperto che la data fissata per la sua proclamazione a dottore in Economia aziendale era la stessa nella quale il suo grande amore, il Bari, giocava a Parma. Non ha voluto rinunciare a nessuna delle due gioie e si è così ritrovato mercoledì a laurearsi all'interno dell'autogrill Cantagallo, poco prima di Bologna, sull'A1. Era partito da Roma circa quattro ore prima insieme agli amici di sempre del gruppo che ha fondato nel 2014 e di cui è presidente, "La Bari Capitale", composto dai tifosi della squadra pugliese che vivono nella città eterna. Un gruppo che da anni sostiene la squadra in tutte le trasferte in giro per l'Italia.

Laureato da remoto col voto di 82 su 110

leggi anche

Franck Ribery si ritira: resta alla Salernitana nello staff di Nicola

Vitti ha deciso che non sarebbe mancato neanche questa volta e, per non sacrificare sull'altare del tifo gli sforzi da studente, alle 15 in punto si è accomodato nel ristorante della stazione di servizio: tra lo stupore dei passanti, grazie a un telefonino collegato in Rete, si è gustato in un'insolita location la cerimonia che grazie a una tesi sulle "Monete complementari nei mercati moderni" lo ha visto laurearsi con 82 su 110. L'impresa è stata resa possibile, oltre che dalla determinazione del laureando, dal fatto che l'istituto che gli ha conferito il titolo appartiene a quelli che operano online, riconosciuti dal Miur.

Dopo il brindisi la partenza per lo stadio

Stappato lo champagne e raccolti gli auguri dei presenti, Vitti si è rimesso in macchina e ha percorso i chilometri restanti che lo separavano dal settore ospiti dello stadio Ennio Tardini di Parma, dove il 19 era in programma la gara di Coppa Italia tra la locale squadra e il Bari, conclusasi con la sconfitta dei pugliesi per 1-0 che ne ha determinato l'eliminazione della competizione. L'esito negativo del match non ha scalfito la gioia di Vitti per il traguardo conseguito poche ore prima. "Il risultato conta niente è il motto del nostro gruppo, e vale oggi più di sempre", ha sottolineato il neodottore.