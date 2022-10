Scomparsa dopo serata discoteca, si cerca 20enne nel Veronese

Ore di apprensione in provincia di Verona, a Costermano sul Garda, dopo la scomparsa, da lunedì notte, di una ragazza di 20 anni, Sofia Mancini. Le forze dell'ordine si sono attivate per le ricerche della giovane e di un ragazzo con cui avrebbe trascorso una serata in discoteca prima di sparire. "Della nostra concittadina Sofia - ha scritto su Facebook il sindaco di Costermano, Stefano Passarini - non si hanno più notizie e contatti da lunedì. Sofia l'ultima volta che è stata vista era con un giovane di nome Francesco e si trovavano a bordo di una Fiat 500 color bianco-perla con targa della Repubblica Ceca".

L'appello del sindaco

Il messaggio del sindaco è accompagnato dalle foto delle due persone scomparse. "E' importante la collaborazione e l'attenzione da parte di tutti per riportare a casa il prima possibile la nostra Sofia e Francesco", è l'appello del sindaco. Oltre all'impiego delle unità cinofile, i vigili del fuoco hanno fatto alzare un volo i droni per perlustrare la zona del lago di Garda compresa tra Calmasino, Lazise e Bardolino, territorio in cui sarebbe stato agganciato dalle celle il telefono della ragazza. Elisa è stata vista per l'ultima volta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 mentre si allontanava da una discoteca delle Torricelle, una località di Verona, in compagnia del coetaneo, di nome Francesco, che pare lavori come pizzaiolo nel capoluogo. Dopo un silenzio di quasi due giorni, è stato il sindaco di Costermano, Stefano Passarini, d'accordo con la famiglia di Elisa, a dare l'allarme con un post sui social, per chiedere a chiunque abbia notizie di contattare le forze dell'ordine. In supporto alle squadre dei pompieri si è alzato in volo anche l'elicottero giunto dal comando Vigili del fuoco di Bologna per una perlustrazione dall'alto. Le ricerche proseguiranno per tutta la notte.