Crollo all'Università di Cagliari, ci sono i primi quattro indagati

Cronaca

La palazzina crollata fa parte della Facoltà di Lingue, nel complesso di Sa Duchessa. L'edificio di due piani aveva ospitato sino a ieri pomeriggio alcune lezioni. Il crollo si è verificato verso le 21.50 nell'edificio retrostante l'ingresso principale. Vista l'ora del cedimento, nessuno è rimasto coinvolto. 'Non c'è stato nessun segnale che facesse presagire quanto accaduto', ha detto il rettore Mola. La Procura di Cagliari indaga per crollo colposo di edificio

Nella serata di martedì 18 ottobre è crollata un'aula magna dell'Università di Cagliari. L’edificio coinvolto è una palazzina nell'area che ospita le facoltà umanistiche. La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per crollo colposo di edificio. Solo quando arriverrano gli esiti di tutte le verifiche in atto il magistrato titolare dell'inchiesta deciderà se aggravere le contestazionei, per ora a carico di ignoti, ipotizzando anche il reato di disastro colpo. Nel frattempo è scattato il sequestro di tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino