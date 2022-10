Dizionario Zingarelli, 1000 nuove parole: da docuserie a metaverso

Tecnologia

Meta svela Quest Pro, nuovo visore pensato per il Metaverso. FOTO

Nelle idee del ceo di Meta, la nuova tecnologia sarà la porta per il Metaverso per il mondo lavorativo, per migliorare e potenziare imprese e aziende. Costerà intorno ai 1500 dollari (1.799,99 euro) ed è stato annunciato come un device con una potenza di calcolo tale da catturare il mondo reale con telecamere esterne e visualizzarlo all'interno del visore in tempo reale e a colori. Ecco tutte le potenzialità del nuovo prodotto

Il nuovo Meta Quest Pro è ora realtà. E non solo virtuale, stavolta. Nelle idee del ceo Mark Zuckerberg che ha firmato la new entry, è questa la porta per il Metaverso, non tanto - o non solo - dal punto di vista ludico, ma soprattutto per migliorare e potenziare il mondo dell'impresa e del lavoro. Era ampiamente annunciato ed è stato il vero e atteso protagonista del keynote di apertura di Meta Connect 2022, la conferenza degli sviluppatori della società madre di Facebook.

Meta Quest Pro costerà intorno ai 1500 dollari (1.799,99 euro) ed è stato annunciato come un device con una potenza di calcolo tale da catturare il mondo reale con telecamere esterne e visualizzarlo all'interno del visore in tempo reale e a colori.