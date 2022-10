Incidente A4, bilancio vittime sale a 7: morta anche l'educatrice

Le vittime dell'incidente

leggi anche

Incidente in A7 tra Pavia e casello Bereguardo: un morto e 3 feriti

L'educatrice, che era stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale, è stata dichiarata clinicalmente morta. Nell'ospedale di Treviso, i medici attendono il via libera per l'espianto degli organi di Romina Bannini. Sul quel pulmino avevano già perso la vita sei persone: quattro ragazze e un ragazzo affetti dalla sindrome di Down di 'Centro 21' e della cooperativa 'Cuore 21' e il guidatore Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione. Come riporta il Resto del Carlino, Romina Bannini era socia fondatrice e coordinatrice dell'area educativa della cooperativa per disabili e, nel momento dell'incidente, era seduta sul sedile posteriore del Fiat Ducato guidato da Pironi. La donna è stata estratta dalle lamiere contorte del pulmino ancona in vita e trasportata all'ospedale di Treviso. I suoi familiari, assieme a quelle delle sei vittime, sono arrivati in mattinata in Veneto. Ad accompagnarli, la sindaca di Riccione Daniela Angelini con l'assessore comunale al Bilancio, Alessandro Nicolardi.