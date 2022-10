Covid, il presidente del Veneto Luca Zaia è positivo

Cronaca

Covid, ipotesi ritorno obbligo mascherina? Cosa sappiamo

Tornano a salire i contagi da coronavirus e c'è chi pensa - dai pediatri agli epidemiologi - che la scelta del governo di abbandonare l'uso dei dispositivi di protezione negli spazi chiusi sia un azzardo. Il Ministero della Salute nega per il momento che una circolare per reintrodurre l'obbligo stia per essere pubblicata. Ma il tema rimane sul tavolo

Dal 1° ottobre le mascherine anti Covid non sono più obbligatorie, nemmeno al chiuso. L’unica eccezione, in vigore fino al 31 ottobre, riguarda le strutture sanitarie, come stabilito con ordinanza dal ministro della Salute uscente, Roberto Speranza. I casi Covid-19 sono però di nuovo in aumento e negli scorsi giorni si era diffusa la voce secondo cui a Roma si starebbe lavorando a una circolare per reintrodurre l’obbligo di mascherine al chiuso. Fonti del Ministero della Salute hanno precisato che nessun documento “è in pubblicazione”. Ma il tema resta sul tavolo

A parlare della bozza di circolare era stata Adnkronos Salute, secondo cui il governo avrebbe valutato di riproporre l’uso dei dispositivi protettivi “in spazi pubblici chiusi” come “prima opzione per limitare la trasmissione” del coronavirus in caso di un “evidente peggioramento epidemiologico”. Nonostante il Ministero della Salute abbia negato la pubblicazione di un documento simile, dalla sanità alla politica c’è chi si dice già convinto che tornare all’uso della mascherina potrebbe essere una scelta saggia