La Ferrari sotto attacco hacker, possibile diffusione di dati online

Il materiale diffuso in rete

approfondimento

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, tra il materiale sottratto alla Ferrari ci sarebbero una serie di documenti interni, manuali di riparazione ma non solo. L’attacco hacker è stato rivendicato dal gruppo “RansomEXX”, che avrebbe diffuso in rete 7GB di dati rubati all’azienda di Maranello. A riportarlo è un tweet del portale Red Hot Cyber.

L’attacco tramite ransomwere

Come detto, l’attacco sarebbe stato attuato tramite un ransomware, attraverso cui i file all’interno di un sistema informatico vengono crittografati in modo da non poter essere più “letti” dal legittimo proprietario. Con il codice di sblocco assegnato solamente in cambio di una sorta di “riscatto”. Gli esperti parlano di “attacco silenzioso” dal momento che la vittima dell’attacco hacker non ha percezione di quanto accaduto se non nel momento in cui viene presentata la richiesta di “riscatto”. La minaccia, in particolare, cripta i dati a partire da quelli meno utilizzati di modo che la vittima possa continuare ad operare. Poi, quando ne restano pochi, attiva il riavvio del computer, termina il processo e quando il dispositivo si riaccende, si palesa la richiesta di “riscatto”. Spesso le aziende sono dotate di sistemi di backup che permettono il recupero dei dati non più accessibili ma i pirati informatici possono avere il tempo di diffondere in rete quegli stessi dati.