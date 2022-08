Morto l’ingegnere Nicola Materazzi, padre della Ferrari F40

Aveva 82 anni, era originario di Caselle in Pittari ma viveva da anni a Sapri. Era considerato il migliore ingegnere meccanico di tutti i tempi secondo una prestigiosa rivista americana

È morto Nicola Materazzi, l’ingegnere cilentano progettista di numerose auto sportive e supercar, tra le quali la Ferrari F40 e la Lancia Stratos. Aveva 82 anni ed era originario di Caselle in Pittari, ma viveva da anni a Sapri. Considerato il migliore ingegnere meccanico di tutti i tempi, secondo una prestigiosa rivista americana, lo chiamavano “il papà della F40” intendendo il prototipo, il più noto tra i tanti, di Ferrari che ha progettato. La notizia è riportata dal Giornale del Cilento.

La carriera

Materazzi aveva progettato in totale una quarantina di vetture solo alla Ferrari, tutte le auto degli anni ‘80, tra cui la Ferrari 288 GTO, la Ferrari F40, la Bugatti EB110 e la B Engineering Edonis. È stato uno dei principali specialisti italiani di turbocompressori sin dalla metà degli anni ’70 ed un rispettato ingegnere di auto sportive e moto.

Le cittadinanze onorarie

Aveva ricevuto in tre anni, nel golfo di Policastro, tre cittadinanze onorarie. La prima da Caselle in Pittari, il comune in cui era nato. Prima ancora era stato il sindaco di Torraca ad insignirlo della stessa onorificenza. E infine Sapri, lo scorso dicembre.

Il ricordo del giornalista Tonino Luppino

“Sono riuscito a fargli conferire tre cittadinanze onorarie e un premio alla carriera dalla Scuderia Ferrari di Catanzaro: la più prestigiosa d’Italia. Lui mi chiamava Tonino “capafresca” per il mio affannarmi, ma ci volevamo un gran bene e la sua assenza sarà incolmabile”, racconta al quotidiano l’amico giornalista e storico speaker radiofonico saprese, Tonino Luppino.